Hürriyet: пропавший в Турции российский пловец мог выбраться на берег и выбросить чип

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/beswim__

Российский пловец Николай Свечников, который пропал при заплыве через пролив Босфор в Турции, мог выбраться на другой берег и выбросить браслет с чипом, сообщает aif.ru со ссылкой на газету Hürriyet.

Уточняется, что браслет выдавался всем участникам соревнований, включая Свечникова, перед заплывом. Он не оборудован GPS-трекером, но регистрирует момент захода и выхода из воды.

О пропаже россиянина стало известно 25 августа. Очевидцы видели, как он начал заплыв, но до финиша мужчина так и не добрался. Один из участников состязаний предположил, что во время заплыва пловцу могло стать плохо.

При это у семьи пропавшего спортсмена возникли вопросы к организаторам заплыва. Родственники Свечникова не понимают, почему во время соревнований не соблюдались меры безопасности, а исчезновение россиянина заметили лишь через полтора часа.