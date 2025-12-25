Крупный пожар произошел на производстве в Тульской области

Фото: телеграм-канал "МЧС Тульской области"

Крупный пожар произошел на производстве сендвич-панелей в Щекине Тульской области, сообщила пресс-служба МЧС РФ.

В ведомстве подчеркнули, что возгорание было оперативно ликвидировано. Никто из местных жителей не пострадал.

Вместе с тем в жилой застройке около горевшего здания были проведены замеры воздуха. Они не показали превышения ПДК вредных веществ.

