25 декабря, 23:14Происшествия
Крупный пожар произошел на производстве в Тульской области
Фото: телеграм-канал "МЧС Тульской области"
Крупный пожар произошел на производстве сендвич-панелей в Щекине Тульской области, сообщила пресс-служба МЧС РФ.
В ведомстве подчеркнули, что возгорание было оперативно ликвидировано. Никто из местных жителей не пострадал.
Вместе с тем в жилой застройке около горевшего здания были проведены замеры воздуха. Они не показали превышения ПДК вредных веществ.
Ранее пожар произошел в бизнес-центре "Варшавская Плаза" на юге Москвы. Его площадь составила 200 квадратных метров. Вскоре огонь был ликвидирован, никто не пострадал.