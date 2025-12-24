Пожар произошел в жилом доме на западе Москвы

Фото: телеграм-канал "Агентство "Москва"

В квартире на 15-м этаже жилого дома на Рублевском шоссе произошел пожар. Об этом сообщило столичное управление МЧС РФ в телеграм-канале.

В настоящее время на месте возгорания работают пожарно-спасательные подразделения. Подробности уточняются, добавили в ведомстве.

Ранее пожар произошел в одноэтажном здании склада в центре Москвы. По адресу Водопроводный переулок, дом 2, строение 5, загорелись деревянные конструкции. Общая площадь пожара составила 180 квадратных метров.

Позднее возгорание было ликвидировано. В результате случившегося никто не пострадал. Установление обстоятельств пожара взяла на контроль Мещанская межрайонная прокуратура.