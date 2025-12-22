22 декабря, 10:22Происшествия
Число пострадавших при пожаре в жилом доме в ЯНАО выросло до 6
Фото: телеграм-канал "МЧС Ямало-Ненецкого АО"
Количество человек, которые пострадали при пожаре в жилом доме в Ямало-Ненецком автономном округе, увеличилось до 6. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
В ведомстве уточнили, что среди пострадавших оказалось 3 детей. Из них 2 несовершеннолетних с помощью санавиации доставили в город Новый Уренгой.
К настоящему моменту возгорание удалось локализовать на площади 500 квадратных метров. Огнеборцы продолжают работать над тушением.
Информация о пожаре в жилом доме, расположенном на улице Авиаторов в городе Тарко-Сале, поступила в ночь на 22 декабря. На момент прибытия пожарных было выявлено открытое горение в подъезде.
Ликвидация возгорания осложнялась похолоданием в регионе. Из здания успели эвакуироваться 38 человек.
