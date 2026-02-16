Поиск пропавших в Петербурге сестер расширили на 15 регионов

Фото: РИА Новости/Екатерина Лызлова

Поиск двух сестер, пропавших в Санкт-Петербурге, ведется не только в самом городе и Ленинградской области. Он охватывает еще 13 регионов, рассказали РИА Новости в пресс-службе петербургского отряда "Лиза Алерт".

"(Поиск. – Прим. ред.) расширен на несколько регионов: Новгородская, Ульяновская, Псковская, Костромская, Владимирская (области. – Прим. ред.), Нижний Новгород, Волгоград, Рязань, Новосибирск, Ярославль, Вологда, Тверь, Москва и Московская область", – уточнила пресс-секретарь отряда Евгения Цинклер.

При этом ранее в СМИ был опубликован ролик, сделанный после исчезновения сестер. В нем 18-летняя девушка утверждает, что вольна жить там и с теми, с кем пожелает, и обвиняет отца в принуждении к использованию их документов и школьных карточек. Рядом с ней на видео находятся ее младшая сестра и мать.

Поиски пропавших женщины и двух ее дочерей в возрасте 18 и 11 лет начались в Санкт-Петербурге с 9 февраля. По данным СМИ, мать девочек может быть связана с опасной религиозной сектой под названием "Русская православная церковь – Царская империя".

По имеющимся данным, эту организацию возглавляют бывший заключенный, называющий себя "патриархом-царем-пророком Ильей", и его ближайший соратник, "митрополит" Енох.

Уточнялось, что женщина проживает с этой группировкой в Ульяновской области с октября 2024 года и, возможно, оказывала влияние на свою старшую дочь. Поисковики из "Лиза Алерт" предполагали, что пропавшие могли выехать за пределы региона. Следственный комитет Санкт-Петербурга организовал проверку по данному инциденту.