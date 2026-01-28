Школьница из Железногорска от скуки выдумала собственное похищение

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В Красноярском крае 12-летняя школьница выдумала собственное похищение, заявив по телефону экстренным службам, что ее держат в подвале. Об этом сообщила пресс-служба регионального МВД.

Уточняется, что поздним вечером 23 января плачущая девочка позвонила правоохранителям и заявила, что ее якобы похитил таксист, когда она возвращалась с тренировки поздним вечером. Свое примерное местоположение она назвать не смогла.

Городской отряд полиции и волонтеры начали поиски пропавшей. В ходе нескольких часов были обследованы подвалы, а также технические помещения и гаражные массивы по всему городу. Позже выяснилось, что информация о похищении была ложной.

Вскоре были установлены личность и адрес проживания школьницы, где она и находилась все время поисков в полной безопасности. Девочка призналась, что намеренно выдумала похищение, чтобы понять, насколько далеко зайдет расследование полиции.

С подростком и ее родителями работают инспекторы по делам несовершеннолетних, решается вопрос о постановке школьницы на учет, а также в отношении законных представителей школьницы возможны меры административного воздействия.

Ранее в Красноярске пропал мальчик. Он ушел с неизвестным человеком из дома накануне вечером.

Отец ребенка сообщил, что ему поступило сообщение с требованием выкупа, а также видеообращение самого мальчика с призывом выполнить условия злоумышленников. Спустя время ребенка нашли живым. Фигурантку дела о похищении арестовали.