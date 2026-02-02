Украина отключит все неверифицированные терминалы Starlink

Фото: depositphotos/Alexandra Lande

Власти Украины введут ограничения для терминалов спутниковой системы связи Starlink на территории страны. Неверифицированные терминалы будут отключены, предупредил глава Минобороны Украины Михаил Федоров.

По словам министра, на Украине внедрят систему, которая позволит работать только авторизированным терминалам. В ближайшие дни будут опубликованы иструкции для украинских пользователей по регистрации Starlink для верификации.

Ранее американский миллиардер и бизнесмен Илон Маск ответил на благодарность Федорова по решению ситуации со Starlink.

Украинский министр сообщил о сотрудничестве Киева с компанией Маска SpaceX по предотвращению использования спутниковой связи Starlink со стороны российских военных. Федоров также поблагодарил Маска за решение отправить первую партию терминалов Starlink на Украину в начале конфликта.