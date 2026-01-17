Глава "Роскосмоса" рассказал о старте серийного производства аналога Starlink

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов в эфире Первого канала сообщил о запуске серийного производства спутника "Зоркий", который является аналогом системы спутникового интернета Starlink, разработанной компанией SpaceX.

Баканов рассказал, что "Зоркий" проводит съемку из космоса, на базе которой формируются цифровые карты. С их помощью беспилотники осуществляют свое передвижение, уточнил он.

"В этом году будет серийное изготовление этого оборудования (спутника "Зоркий")", – добавил глава "Роскосмоса".

Он также заявил, что к 2027 году будет развернута орбитальная группировка аппаратов в количестве более 300 спутников. Помимо этого, Баканов назвал важным обеспечение связи на территории, где еще нет наземных сетей связи.

Ранее глава "Роскосмоса" называл проект "Рассвет" российским ответом Starlink американского предпринимателя Илона Маска. Он также рассказал, что в России появится низкоорбитальная широкополосная связь, а рынок беспилотников получит повышенную точность навигации до 2,5 метра с помощью системы ГЛОНАСС.

Помимо этого, Баканов анонсировал лунную электростанцию и космическую обсерваторию "Спектр-УФ", которая заменит телескоп "Спектр-РГ".

