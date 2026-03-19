19 марта, 15:35

Происшествия

Задержанный по подозрению в убийстве подросток из Петербурга пытался расчленить тело

Фото: Следком Петербурга

16-летний подросток из Санкт-Петербурга, который был задержан по подозрению в убийстве 17-летнего юноши, пытался расчленить тело и скрыть следы преступления, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах.

Отмечается, что тело молодого человека с признаками насильственной смерти было обнаружено на болоте недалеко от железнодорожной станции в Пушкинском районе. На нем были зафиксированы резаные раны живота, кроме того, были отчленены верхние и нижние конечности.

В ходе допроса подозреваемый дал признательные показания и объяснил, что пытался скрыть следы преступления, поэтому решил расчленить тело ножовкой.

Дедушка убитого подростка, в свою очередь, рассказала РЕН ТВ, что тот хотел стать инженером. Он учился в физматшколе в 11-м классе на отлично, хорошо разбирался в математике, физике и химии. До выпуска ему оставалось несколько месяцев.

Предварительно, 16 марта между молодыми людьми завязалась драка из-за девушки. Один ударил второго ножом, из-за чего тот скончался.

Мать погибшего обратилась в полицию 17 марта и сообщила, что накануне вечером ее сын ушел из дома и перестал выходить на связь. Его тело было найдено утром 19 марта. Вскоре был задержан подозреваемый – он вернулся на место происшествия, чтобы скрыть улики.

Читайте также


Чем опасны клещи Хиаломма?

Хиаломма ведет себя агрессивно

Убежать от такого спринтера сложно

Читать
Почему москвичи полюбили кафе при храмах?

Тренд связан с тем, что подобные кафе стали активно замечать в СМИ

В таких пространствах работают дизайнеры и художники, создавая места, куда хочется приходить

Читать
Как закон о регулировании ИИ отразится на пользователях?

Мера кардинально изменит правила игры на рынке нейросетей

Создаются условия, при которых глобальным игрокам будет сложно работать в России легально

Читать
Что известно о предложении направлять не желающих рожать женщин к психологу?

Минздрав предложил ввести репродуктивную диспансеризацию

Если женщина не хочет детей, специалист поможет разобраться и вывести на другие психологические моменты

Читать
Почему мужчины жалуются на жизнь на первом свидании?

Нагрузка из-за неопределенности в современном мире заставляет мужчин испытывать дискомфорт

Мужчины стали более чувствительными: они могут говорить о том, что их беспокоит, открыто

Читать
Как выстроить удаленную работу в условиях ограничений интернета?

Следует оценить ресурсы: в частности, посмотреть остатки мобильного трафика

Если сбой затягивается, надо письменно уведомить работодателя

Читать
Как открытие нового подтипа рака изменит лечение пациентов?

Открытие позволяет искать новые пути улучшения лечения

Специалисты смогут выделить подгруппу больных с неблагоприятным прогнозом

Читать
Могут ли запретить "обвинительные" публикации в СМИ?

В Кремле пока нет позиции по этому вопросу

В Госдуме призывают перестать придумывать новые запреты для журналистов

Читать
