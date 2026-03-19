Задержанный по подозрению в убийстве подросток из Петербурга пытался расчленить тело

16-летний подросток из Санкт-Петербурга, который был задержан по подозрению в убийстве 17-летнего юноши, пытался расчленить тело и скрыть следы преступления, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах.

Отмечается, что тело молодого человека с признаками насильственной смерти было обнаружено на болоте недалеко от железнодорожной станции в Пушкинском районе. На нем были зафиксированы резаные раны живота, кроме того, были отчленены верхние и нижние конечности.

В ходе допроса подозреваемый дал признательные показания и объяснил, что пытался скрыть следы преступления, поэтому решил расчленить тело ножовкой.

Дедушка убитого подростка, в свою очередь, рассказала РЕН ТВ, что тот хотел стать инженером. Он учился в физматшколе в 11-м классе на отлично, хорошо разбирался в математике, физике и химии. До выпуска ему оставалось несколько месяцев.

Предварительно, 16 марта между молодыми людьми завязалась драка из-за девушки. Один ударил второго ножом, из-за чего тот скончался.

Мать погибшего обратилась в полицию 17 марта и сообщила, что накануне вечером ее сын ушел из дома и перестал выходить на связь. Его тело было найдено утром 19 марта. Вскоре был задержан подозреваемый – он вернулся на место происшествия, чтобы скрыть улики.

