Режим работы станций метро "Проспект Мира" и "Рижская" изменится 20 марта

Режим работы станций метро "Проспект Мира" и "Рижская" будет изменен утром в пятницу, 20 марта, сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

Уточняется, что "Проспект Мира" Кольцевой линии с 05:30 будет работать только на выход и пересадку. Такая же ситуация ожидается на "Проспекте Мира" Калужско-Рижской линии, но с 05:45. "Рижская" Большой кольцевой линии (БКЛ) с 07:45 будет работать только на вход и пересадку.

Ведомство призвало на время ограничений для входа и выхода в метро пользоваться соседними станциями.

Изменения необходимы для эффективного перераспределения пассажиропотоков. Службы метро перейдут на усиленный режим работы. На 20 станциях будут дежурить инспекторы ЦОМП, которые окажут помощь пассажирам при планировании маршрутов.

Ранее сообщалось, что расписание ряда пригородных электричек трех направлений Московской железной дороги (МЖД) изменится в третьей декаде марта из-за ремонтных работ.

Ряд составов будет курсировать с измененным временем отправления и прибытия. Кроме того, часть электричек будет отменена.

