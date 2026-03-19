WSJ: власти арабских стран выразили недовольство США из-за атак по "Южному Парсу"

19 марта, 17:24

Власти арабских стран выразили недовольство США из-за атак по "Южному Парсу"

Власти арабских стран были крайне недовольны из-за атак Израиля на иранское газовое месторождение "Южный Парс". Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на The Wall Street Journal (WSJ).

Как сказано в материале, правительства арабских государств "агрессивно" просили американскую администрацию остановить атаки на энергетическую инфраструктуру Ирана. Теперь же эти государства убеждены, что сами "находятся под ударом".

Израиль атаковал "Южный Парс" 18 марта. Как сообщали журналисты, американский лидер Дональд Трамп поддержал данную атаку и счел ее сигналом для Тегерана на фоне ситуации с Ормузским проливом. Тем не менее президент США выступил против новых ударов по энергетической инфраструктуре Ирана.

В свою очередь, Иран предупредил, что планирует нанести удары по объектам нефтяного сектора в Саудовской Аравии, ОАЭ и Катаре. Граждан, находящихся в районах нефтяных объектов, призвали покинуть территории.

Позже Трамп заявил, что израильские войска больше не будут атаковать иранское газовое месторождение, если только Иран не решит атаковать Катар. В этом случае США "массово взорвут" "Южный Парс".

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля. В ответ Тегеран атаковал еврейское государство и американские военные базы в регионе.

