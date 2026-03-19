19 марта, 05:50

Политика

Трамп пообещал, что Израиль больше не будет атаковать газовое месторождение "Южный Парс"

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп заверил, что израильские войска больше не будут атаковать иранское газовое месторождение "Южный Парс". Об этом он сообщил в соцсети Truth Social.

"Израиль в порыве гнева из-за событий на Ближнем Востоке нанес мощный удар по крупному объекту, известному как газовое месторождение "Южный Парс" в Иране. Пострадала относительно небольшая часть всего объекта", – написал Трамп.

Глава Белого дома добавил, что США ничего не знали об этой атаке. По его словам, в ответ на это нападение Иран "необоснованно и несправедливо" атаковал часть газового комплекса Катара по производству СПГ, хотя власти эмирата никоим образом не были причастны к израильским ударам и ничего не знали о них.

"Израиль больше не будет нападать на чрезвычайно важное и ценное месторождение "Южный Парс", если только Иран не примет неразумное решение атаковать совершенно невиновную сторону, в данном случае – Катар", – подчеркнул Трамп.

Глава США пригрозил, что в случае новой атаки на Катар американские войска, с согласия Израиля или без него, "массово взорвут" все газовое месторождение "Южный Парс".

"Я не хочу санкционировать такой уровень насилия и разрушений из-за долгосрочных последствий, которые это будет иметь для будущего Ирана, но если СПГ-комплекс Катара снова подвергнется нападению, я не буду колебаться", – заключил американский лидер.

Атака Израиля на "Южный Парс" произошла 18 марта. По информации СМИ, Трамп поддержал данную атаку и счел ее сигналом для Тегерана на фоне ситуации с Ормузским проливом. Тем не менее президент США выступил против новых ударов по энергетической инфраструктуре Ирана.

В свою очередь, Тегеран выпустил предупреждение, что намерен нанести удары по объектам нефтяного сектора в Саудовской Аравии, ОАЭ и Катаре. Граждан, находящихся в районах нефтяных объектов, призвали покинуть территории.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля. В ответ Исламская Республика ударила по еврейскому государству и американским военным базам в регионе.

