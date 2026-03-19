Трамп пообещал, что Израиль больше не будет атаковать газовое месторождение "Южный Парс"

Президент США Дональд Трамп заверил, что израильские войска больше не будут атаковать иранское газовое месторождение "Южный Парс". Об этом он сообщил в соцсети Truth Social.

"Израиль в порыве гнева из-за событий на Ближнем Востоке нанес мощный удар по крупному объекту, известному как газовое месторождение "Южный Парс" в Иране. Пострадала относительно небольшая часть всего объекта", – написал Трамп.

Глава Белого дома добавил, что США ничего не знали об этой атаке. По его словам, в ответ на это нападение Иран "необоснованно и несправедливо" атаковал часть газового комплекса Катара по производству СПГ, хотя власти эмирата никоим образом не были причастны к израильским ударам и ничего не знали о них.

"Израиль больше не будет нападать на чрезвычайно важное и ценное месторождение "Южный Парс", если только Иран не примет неразумное решение атаковать совершенно невиновную сторону, в данном случае – Катар", – подчеркнул Трамп.

Глава США пригрозил, что в случае новой атаки на Катар американские войска, с согласия Израиля или без него, "массово взорвут" все газовое месторождение "Южный Парс".

"Я не хочу санкционировать такой уровень насилия и разрушений из-за долгосрочных последствий, которые это будет иметь для будущего Ирана, но если СПГ-комплекс Катара снова подвергнется нападению, я не буду колебаться", – заключил американский лидер.

Атака Израиля на "Южный Парс" произошла 18 марта. По информации СМИ, Трамп поддержал данную атаку и счел ее сигналом для Тегерана на фоне ситуации с Ормузским проливом. Тем не менее президент США выступил против новых ударов по энергетической инфраструктуре Ирана.

В свою очередь, Тегеран выпустил предупреждение, что намерен нанести удары по объектам нефтяного сектора в Саудовской Аравии, ОАЭ и Катаре. Граждан, находящихся в районах нефтяных объектов, призвали покинуть территории.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля. В ответ Исламская Республика ударила по еврейскому государству и американским военным базам в регионе.