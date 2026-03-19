Press TV: КСИР нанес удары по базам США в Кувейте, ОАЭ и Бахрейне

Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции атаковали базы США в Кувейте, ОАЭ и Бахрейне. Об этом сообщает издание Press TV со ссылкой на заявление КСИР.

Удары наносились с помощью ракет и беспилотников. Под обстрелы попали базы Минхад и Аль-Дафра в ОАЭ, вертолетная база Аль-Адаири в Кувейте, а также база Мина Салман в Бахрейне, на территории которой расположен штаб Пятого флота США.

Ранее Иран выпустил предупреждение, что намерен нанести удары по объектам нефтяного сектора в Саудовской Аравии, ОАЭ и Катаре. Граждан, находящихся в районах нефтяных объектов, призвали покинуть территории.

В свою очередь, ливанское шиитское движение "Хезболла" нанесло удар по базе израильских военно-морских сил, которая находится к северо-западу от города Хайфа. Удар был нанесен с помощью высокоточного ракетного оружия.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля. В ответ Исламская Республика ударила по еврейскому государству и американским военным базам в регионе.