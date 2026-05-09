Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 мая, 19:50

Политика

Путин провел в Кремле встречу с делегацией Республики Сербской

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Владимир Путин провел в Кремле встречу с делегацией Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ), которую возглавил новый президент Синиша Каран, передает РИА Новости.

Зарубежные гости прибыли в российскую столицу на празднование 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

"Наш визит в Российской Федерации – это подтверждение того, что и Российская Федерация, и Республика Сербская сообща относятся к вопросу наследия Великой Отечественной войны, мы настоящие друзья", – сказал Каран.

Он добавил, что Россия – самый важный стратегический партнер Республики Сербской на международной арене. Он подчеркнул, что республика, в свою очередь, будет продолжать создавать более крепкий фундамент для этих отношений.

"Между сербским и русским народом, между сербами и русскими людьми, да и другими народами России, на протяжении веков были особые близкие отношения и полное взаимопонимание", – подчеркнул Путин.

Кроме того, Российская Федерация и Республика Сербская Боснии и Герцеговины вместе выступают за формирование более справедливого миропорядка и продвижение взаимовыгодного сотрудничества без внешнего вмешательства во внутренние дела, добавил российский президент. У сторон общее видение истории, совпадающие подходы к ситуации в Боснии и Герцеговине, на Балканах и в Европе.

Также во встрече приняли участие председатель Союза независимых социал-демократов Милорад Додик и председатель Народной скупщины Ненад Стевандич. Путин отметил, что с Додиком у него сложилось "конструктивное регулярное взаимодействие". Также он отметил важность того, что все они являются единомышленниками.

"Российская сторона твердо настроена на продолжение плодотворного сотрудничества с Республикой Сербской", – заключил президент.

Парад в честь 81-летия Победы в Великой Отечественной войне прошел на Красной площади 9 мая. Россия в этом году не отправляла гостям из других стран специальных приглашений. Однако многие из них сами захотели посетить Москву 9 мая.

В частности, среди гостей – словацкий премьер Роберт Фицо, король Малайзии султан Ибрагим и президент Лаоса Тхонглун Сисулит.

Читайте также


властьполитикаДень Победы

Главное

Разрешат ли школьникам использовать ИИ на экзаменах?

Эксперты уверены: сейчас педагоги старательно развивают это направление

Читать
закрыть

Как выбрать качественный водонагреватель в 2026 году?

Чтобы он прослужил долго, лучше приобретать премиум- или миддл-варианты

Читать
закрыть

Насколько вероятны переговоры России и Евросоюза?

Эксперты уверены: в Европе скоро перестанут считать изменой налаживание диалога с РФ

Читать
закрыть

Почему россияне обращаются к онлайн-тарологам?

Люди не готовы брать ответственность за свою жизнь и переносят ее на высшие силы

Читать
закрыть

Как подготовиться к поездке с детьми за границу?

В первую очередь нужно проверить наличие всех необходимых документов

Читать
закрыть

Как недельная дефляция отразится на потребителях?

Эксперты уверены: нового инфляционного ускорения не будет

Читать
закрыть

Когда начнется купальный сезон в Москве?

Теоретически купальный сезон должен начаться в конце мая

Сезон можно начинать, когда температура воды достигнет 16–17 градусов

Читать
закрыть

К чему приведут иски Роскомнадзора к мировым игровым студиям?

Часто такие разбирательства заканчиваются для разработчиков штрафами

Многие игровые студии официально не ведут свою деятельность в РФ после 2022 года

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика