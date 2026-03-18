18 марта, 22:42

Эксперт Юшков: обстрелы АЭС "Бушер" в Иране могут привести к взрыву как на "Фукусиме"

Эксперт рассказал об опасности обстрелов АЭС "Бушер" в Иране

Фото: Getty Images/Anadolu/Fatemeh Bahrami

Обстрелы АЭС "Бушер" в Иране могут привести к взрыву как на японской "Фукусиме", где трагедия произошла после обесточивания станции. Об этом в беседе с изданием "Абзац" заявил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

По его словам, основная опасность заключается в повреждении вспомогательного оборудования. Он добавил, что атомные реакторы не рассчитаны на то, что по ним начнут наносить удары. Если действующий реактор работает, то остужать его необходимо в течение нескольких месяцев, и поэтому крайне важно энергоснабжение для насосов.

"Но тем не менее сам реактор – это массивное толстостенное оборудование, он находится внутри бетонного здания, поэтому его уничтожить не так просто", – уточнил эксперт.

Юшков подчеркнул, что перегрев активной зоны может произойти, если в результате обстрелов окажутся повреждены резервные дизель-генераторы или внешние линии электропередачи. В таком случае остановится система охлаждения.

О возможной ядерной катастрофе в результате обстрелов станции заявила и директор регионального бюро ВОЗ для стран Восточного Средиземноморья Ханан Балхи, передает RT. По ее словам, последствия могут затронуть не только сам ближневосточный регион, но и весь мир.

17 марта было зафиксировано попадание снаряда по территории АЭС "Бушер". Радиационная обстановка на площадке станции после обстрела находится в норме. Корпорация "Росатом" готовит третью по очереди эвакуацию сотрудников компании из Ирана. Порядка 250 работников и членов их семей уже вывезены.

В начале марта взрывы прогремели в нескольких километрах от линии физической защиты АЭС "Бушер". Россия выразила особую обеспокоенность рисками, которые американо-израильская агрессия создает для безопасности электростанции.

Эскалация конфликта произошла в конце февраля, когда Израиль и США нанесли ракетные удары по Ирану. В ответ Исламская Республика атаковала еврейское государство и американские базы в регионе.

