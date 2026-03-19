Объекты Qatar Energy вновь подверглись ракетному удару

Фото: ТАСС/IMAGO/Ulmer/Teamfoto/Markus Ulmer

Нефтегазовая компания Qatar Energy заявила об очередном ракетном ударе по ее производственной инфраструктуре на территории Катара. Об этом организация сообщила в соцсети X.

По данным компании, целью ракетного удара, зафиксированного в ночь на 19 марта, стали объекты, связанные с производством сжиженного природного газа (СПГ). Это привело к крупному пожару и большому ущербу. На место ЧП направлены группы экстренного реагирования, сообщений о пострадавших не поступало.

Предыдущий ракетный удар был совершен 18 марта по промышленной зоне города Рас-Лаффан, в котором расположен СПГ-завод Qatar Energy. Минобороны Катара установило, что этот удар был нанесен со стороны Ирана.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Израиль "в порыве гнева" атаковал иранское газовое месторождение "Южный Парс". В ответ на это нападение Иран нанес удары по газовому комплексу Катара по производству СПГ, хотя власти эмирата никоим образом не были причастны к израильским ударам.

Трамп заверил, что Израиль больше не будет нападать на месторождение "Южный Парс", если Иран вновь не решит атаковать предприятия Катара.

Эскалация конфликта произошла в конце февраля, когда Израиль и США нанесли ракетные удары по Ирану. В ответ Исламская Республика атаковала еврейское государство и американские базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.