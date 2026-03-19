В столичном кластере видеоигр пройдет "Киберсуббота" для разработчиков и игроков

В Московском кластере видеоигр и анимации 28 марта пройдет "Киберсуббота" для разработчиков и игроков. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Гости мероприятия смогут протестировать новые видеоигры резидентов и партнеров кластера, а также посетить лекции о востребованных профессиях в геймдеве.

Специальными гостями станут два лектора МИРЭА – Российского технологического университета. Старший преподаватель кафедры игровой индустрии Михаил Коваленко проведет лекцию "Из вуза в топы: кейсы студенческих проектов, которые пришли к успеху", а доцент Станислав Лаук-Дубицкий – "Профессии в геймдеве: что выбрать сейчас и что будет востребовано завтра".

Посетителям предложат игру-головоломку "Мозаика", симулятор средневекового правителя "Феодика", психологическую игру Psyhonds, приключенческий экшен "Юма" и экшен "Земский собор", гоночный симулятор "Командиры бездорожья", а также тактическую игру "Разведка: 1944".

Кроме того, начинающие разработчики познакомятся с крупными студиями и смогут найти потенциальных партнеров. Исполнительный директор компании Geeky House Никита Проскурин проведет лекцию об использовании искусственного интеллекта (ИИ) в работе видеоигровых студий.

Первая "Киберсуббота" состоялась 21 февраля и собрала более 5 тысяч участников.

Сергей Собянин ранее рассказывал, что создание кластеров кино и видеоигр в Москве имеет экономический и политический смыслы. По его словам, от того, что смотрят граждане и во что они играют, зависит их представление о мире, его устройстве и приоритетах. Столичные власти при помощи кластера в "Сколкове" и кинокластера планируют создать один из крупнейших в мире комплексов производства кино, медиа, видеоигр и анимации.