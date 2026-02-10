Форма поиска по сайту

10 февраля, 16:17

Технологии

Самые ожидаемые релизы резидентов креативного кластера в "Сколкове"

Фото: АКИ

Космические коты, альтернативный СССР, сказочные путешествия и мрачные хорроры – разработчики Московского кластера видеоигр и анимации планируют выпустить сразу 11 новых видеоигр и один анимационный проект в 2026 году. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Агентство креативных индустрий (АКИ) столицы.

Одним из самых необычных проектов станет Star Paws от студии Blue Cats Games. Это будет космический симулятор с элементами песочницы, в котором игроку предстоит управлять кота-космонавтом. Симулятор дает возможность исследовать Солнечную систему, разрабатывать собственную космическую программу и построить шаттл. Релиз игры намечен на вторую половину 2026 года.

Не менее любопытную новинку готовит студия Hanuman Games. Игра Toto’s Journey, вдохновленная "Волшебником изумрудного города", предложит взять на себя роль отважного и верного пса по имени Тото. Игроков ждет фантастический мир, наполненный сказочными локациями, странными существами, древними головоломки и магией. Демо-версия будет доступна в июне 2026 года, а полноценный релиз состоится в октябре.

Студия Black Caviar Games разрабатывает демоверсию приключенческой игры "ПИО" с элементами экшена и головоломок. Действие разворачивается в альтернативной реальности, в которой Советский Союз совершил технологический рывок. Параллельно команда работает над проектом "Северный цветок: Последний дозор" – хоррором с элементами выживания и механикой Tower Defense.

Как рассказала глава АКИ Гюльнара Агамова, Московский кластер видеоигр и анимации выстраивает систему комплексной поддержки разработчиков – от создания проекта до его продвижения на рынке. Резидентами кластера, по ее словам, стали почти 50 столичных студий. Часть из них планирует выпустить новые продукты в ближайшее время.

Ранее сообщалось о старте нового сезоне бесплатных онлайн-турниров серии "Московский Киберспорт". На 13 февраля назначен турнир по Dota 2, 14 февраля можно будет посоревноваться в Hearthstone Battlegrounds и Mobile Legends: Bang Bang, а 15 февраля киберспортсмены поиграют в Valorant. Для участия необходима регистрация на платформе cybermos.ru.

Кроме того, 14 февраля стартует 16-й сезон Московской студенческой киберспортивной лиги (МСКЛ), который является крупнейшим столичным турниром для студентов. Лучшие участники будут представлять город во Всероссийской киберспортивной студенческой лиге (ВКСЛ).

