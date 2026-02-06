Бесплатные онлайн-турниры серии "Московский Киберспорт" пройдут в феврале

Фото: Москва 24/Дмитрий Коробейников

Стартует новый сезон бесплатных онлайн-турниров серии "Московский Киберспорт". Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Для участия необходима регистрация на платформе cybermos.ru. Организатором мероприятия выступает Федерация компьютерного спорта Москвы при поддержке столичного департамента спорта.

На 13 февраля назначен турнир по Dota 2, 14 февраля можно будет посоревноваться в Hearthstone Battlegrounds и Mobile Legends: Bang Bang, а 15 февраля киберспортсмены поиграют в Valorant.

Чемпион мира по Counter-Strike: Global Offensive Михаил Столяров поделился, что соперники на соревнованиях достаточно сильные. Сам он начал участвовать в турнирах "Московского Киберспорта" в конце прошлого года. По его словам, мероприятия является отличной базой для тренировок.

Впервые онлайн-турнир "Московский Киберспорт" прошел в 2020 году. С тех пор он стал объединять всех киберспортсменов. В соревнованиях принимают участие как новички, так и опытные игроки. Многие находят для себя целые команды. Благодаря платформе cybermos.ru пользователи приходят в профессиональный киберспорт.

Также 14 февраля стартует 16-й сезон Московской студенческой киберспортивной лиги (МСКЛ), который является крупнейшим столичным турниром для студентов. Лучшие участники будут представлять город во Всероссийской киберспортивной студенческой лиге (ВКСЛ).

Игроки могут поучаствовать в девяти дисциплинах. Студентам всех российских вузов и колледжей доступны соревнования по Valorant, Hearthstone, League of Legends, Storm Chess и Mobile Legends: Bang Bang. Студенты только столичных вузов и колледжей смогут принять участие в турнирах по Tekken 8, Dota 2, Starcraft 2 и Counter-Strike 2 – это отборочные состязания в зональный этап ВКСЛ.

Зарегистрироваться можно до 9 февраля включительно. Заявка отправляется на электронную почту mscl@fcs.msk.ru. К участию допускается неограниченное количество команд.

Ранее Сергей Собянин рассказал о перспективах развития киберспорта в столице. Мэр заявил, что не уверен, можно ли назвать это направление стратегической целью, однако назвал его "модной историей".

Также он напомнил, что в Москве проводится около 200 различных киберспортивных турниров. Собянин отметил достижения столичных спортсменов на всероссийских турнирах и подчеркнул значимость того, кто именно создает игровой контент.

