Депутат Стенякина: отпускные выплаты в настоящее время включают денежные поощрения

В Госдуме разъяснили правила расчета отпускных по новым нормам

Фото: depositphotos/mvaligursky

Отпускные выплаты в России в настоящее время рассчитываются по новым правилам, согласно которым сумма включает все денежные поощрения. Об этом рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина в беседе с ТАСС.

В частности, выплаты основываются на среднем заработке сотрудника за последние 12 месяцев.

"С осени прошлого года работодатели не могут воспользоваться лазейкой в законодательстве: сначала назвать в приказе денежную выплату сотруднику поощрением, а не премией, а затем выплатить за отпуск меньшую сумму, не учитывая начисленную стимулирующую выплату в расчете среднего заработка", – уточнила парламентарий.

По ее словам, новый порядок расчета средней зарплаты вступил в силу 1 сентября 2025 года, заменив нормы 2007-го. В документах четко указано, что при подсчете этой суммы работодатель обязан учитывать все виды выплат, предусмотренных системой оплаты труда, то есть включив в итоговый документ и денежные поощрения.

Между тем в России могут изменить расчет дней отпуска. Законопроект, предлагающий исключить выходные дни из подсчета продолжительности ежегодного оплачиваемого отдыха, подготовили депутаты от партии ЛДПР.

По мнению парламентариев, Трудовой кодекс фактически крадет у работника дни отдыха. Например, если сотрудник уходит в отпуск на две недели, в них включаются выходные. При этом работник и так имеет на них право.

