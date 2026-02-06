Глава Пентагона Хегсет пообещал новые рекорды набора в армию США

Фото: depositphotos/Bumble-Dee

Набор в армию США поставит новые рекорды. Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет в рамках церемонии присяги бойцов Национальной гвардии.

"Рекорды побиты в прошлом году. Установленные в прошлом году рекорды будут побиты в этом году", – приводит его слова РИА Новости.

Как подчеркнул Хегсет, в американскую армию также повторно зачисляются граждане, чей контракт уже истек.

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что у США самая могущественная армия в мире. Кроме того, по его словам, новая администрация Штатов смогла создать наиболее защищенную госграницу за всю историю страны. Он указывал, что всего год назад США стояли на грани краха.

Американский президент также объявил о планах построить военные корабли нового класса за 2 или 2,5 года. Они будут в 100 раз превосходить уже существующие корабли США по боевой мощи. Более того, как отметил Трамп, эти корабли станут самыми большими и самыми быстрыми во всем мире.

