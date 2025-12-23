Трамп объявил о планах построить военные корабли нового класса за 2 года

Фото: depositphotos/Lindasj2

Соединенные Штаты планируют построить военные корабли нового класса за 2 или 2,5 года. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп на пресс-конференции во Флориде.

По его словам, новые корабли будут в 100 раз превосходить уже существующие корабли США по боевой мощи. Также, как отметил Трамп, эти корабли станут самыми большими и самыми быстрыми во всем мире.

Отвечая на вопрос журналистов о том, на кого нацелена программа строительства этих кораблей, Трамп заявил, что это является "противодействие всем".

До этого лидер Штатов заявил, что у страны самая могущественная армия в мире. Во время его президентства она достигла рекорда по объему зачислений в свои ряды.

Кроме того, как добавил Трамп, новая администрация Белого дома смогла создать наиболее защищенную госграницу за всю историю страны. По его словам, всего год назад США стояли на грани краха.