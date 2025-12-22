Истребитель США перехватил самолет около резиденции Трампа во Флориде

Фото: depositphotos/adameq2

Истребитель ВВС США перехватил самолет в воздушном пространстве города Палм-Бич в американском штате Флорида, где находится резиденция президента Штатов Дональда Трампа. Об этом сообщает командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).

Уточняется, что ситуация была разрешена без каких-либо последствий.

Ранее Нидерланды экстренно подняли в воздух два истребителя F-35 для перехвата неопознанного дрона, находившегося в национальном воздушном пространстве без связи. Вскоре после этого беспилотник покинул территорию Нидерландов.

В конце октября польская армия заявила о перехвате российского самолета радиоэлектронной разведки и борьбы Ил-20 над Балтийским морем. Для этого в небо были подняты два истребителя Военно-воздушных сил Польши.