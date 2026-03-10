Ребенок умер во время урока в школе во Владивостоке

Фото: 123RF.com/savmaster

Ученик 8-го класса скончался во время урока в школе во Владивостоке. Об этом РИА Новости рассказала омбудсмен Приморского края Ольга Романова.

Уполномоченный по правам ребенка в регионе выразила искренние соболезнования родственникам мальчика. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося. При этом источник, знакомый с ситуацией, рассказал СМИ, что ребенок воспитывался в благополучной семье.

В свою очередь, пресс-служба приморской прокуратуры уточнила, что 15-летнему ребенку стало плохо на уроке. Была вызвана скорая помощь. Однако, прибыв на место, врачи лишь констатировали смерть подростка.

Прокуратура взяла на контроль выявление всех обстоятельств случившегося. Также ведомство планирует дать оценку законности итогового решения.

Ранее 15-летний ребенок внезапно умер на уроке во Владивостоке. Инцидент произошел в 2025 году в приморском селе Чугуевка. Известно, что мальчик не жаловался на недомогание. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

