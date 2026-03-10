Форма поиска по сайту

10 марта, 17:51

Происшествия
The Guardian: стрельба произошла у здания консульства США в Торонто

Фото: 123RF.com/danielt1994

Выстрелы прозвучали у здания консульства США в канадском Торонто. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на The Guardian.

По данным СМИ, неизвестные открыли огонь около 05:29 по местному времени (12:29 по московскому). На месте происшествия обнаружили около 10 гильз. В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее взрыв произошел у американского посольства в Осло. Тогда сообщений о пострадавших также не поступало.

До этого было временно эвакуировано посольство США в столице Иордании Аммане. Такое решение было принято на фоне сохраняющейся угрозы безопасности на Ближнем Востоке. При этом представители дипмиссии отказались раскрывать детали происхождения угрозы или ее источник.

Вместе с тем МВД Катара приняло решение о временной эвакуации граждан, проживающих в непосредственной близости от посольства США в Дохе.

