Врач Мелехова: домашнее отбеливание зубов может привести к ожогам и разрушению эмали

6 марта отмечается День зубного врача. О том, какие лайфхаки не помогут в отбеливании зубов и почему с таким запросом нужно обращаться к специалистам – в материале Москвы 24.

Печальные последствия

Зубная эмаль может менять цвет в зависимости от того, что человек употребляет в пищу, а также какой образ жизни ведет, напомнила в разговоре с Москвой 24 врач-стоматолог, челюстно-лицевой хирург Вероника Мелехова.

Зубы могут стать темнее из-за пигмента, содержащегося в напитках (чай, кофе, соки) и любых твердых продуктах не белого цвета. Также на оттенок влияет курение, лечение устаревшим резорцин-формалиновым методом, кариес и травмы с кровоизлиянием, рассказала эксперт.

"Существуют так называемые тетрациклиновые зубы – это когда эмаль меняет цвет на фоне приема антибиотиков тетрациклиновой группы во время формирования челюсти в раннем детстве", – добавила стоматолог.

Однако не стоит пытаться решить проблему в домашних условиях: в лучшем случае это не даст результата, а в худшем – навредит зубам и полости рта в целом, предостерегла Мелехова.

Например, одно из самых распространенных в Сети средств – кокосовое масло. По словам врача, оно лишь поспособствует заживлению ран на слизистой, но не поможет отбелить зубы или убрать минерализованные отложения.

В случае с 3% раствором перекиси водорода можно получить лишь небольшое обеззараживание полости рта, отметила эксперт. Средство с более высокой концентрацией способно вызвать ожоги слизистой.

"Пищевая сода как абразив повредит эмаль. В первое время удастся добиться белизны, но позже из-за микрошероховатости пигменты начнут сильнее оседать и зубы потемнеют", – указала эксперт.

Лимонная кислота и клубника не только не дадут желаемого эффекта, но и приведут к деминерализации эмали, потому что цитрусовые и ягоды содержат фруктовые кислоты, отметила Мелехова. К примеру, чистка зубов долькой лимона создаст лишь кариесогенную ситуацию, а если смешать плод и перекись водорода, то можно вовсе разрушить эмаль.





Вероника Мелехова врач-стоматолог, челюстно-лицевой хирург Самый главный лайфхак, чтобы зубы оставались белыми, – это ежедневная и качественная гигиена. Также стоит отказаться от вредных привычек и не злоупотреблять продуктами, содержащими пигмент.

Врач также рекомендовала выпивать небольшое количество чистой воды после употребления кофе или другого напитка с содержанием пигментов.

Маркетплейсы не помогут

В свою очередь, стоматолог-терапевт Виктория Григорян рассказала Москве 24, что средства для отбеливания зубов, продающиеся на маркетплейсах и в магазинах, не помогут добиться нужного эффекта. По ее словам, они не подходят для постоянного использования и не обладают таким эффектом, как профессиональные процедуры.





Виктория Григорян стоматолог-терапевт В период отбеливания стоматолог наблюдает за реакцией зубной эмали – меняет ли она цвет, также контролируется чувствительность. Кроме того, врач может поменять коронки и пломбы, которые в процессе отбеливания цвет не меняют и могут сильно выделяться.

Делать профессиональное отбеливание можно раз в год, эффекта хватит на пару лет. С каждой процедурой эмаль будет становиться светлее, добавила Григорян.

Предварительно стоит сделать профессиональную чистку: процесс включает удаление зубного камня (твердые, минерализованные отложения, образующиеся из остатков пищи, бактерий и слюны), который может вызывать кровоточивость десен и пародонтит (воспаление десны). Стоматолог посоветовала делать процедуру раз в полгода.

"Тем, кто носит брекеты, ходить на профессиональную гигиеническую чистку нужно раз в 3 месяца, потому что есть риск получить кариес, так как хорошо прочищать зубы не всегда получается", – добавила врач.

По словам Григорян, серьезных противопоказаний процедура не имеет: только если есть непереносимость порошка для чистки, но даже его можно постараться подобрать, так как существуют гипоаллергенные варианты.