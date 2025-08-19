Врач Скорогудаева оценила эффективность тренда на анализ генов для ухода за лицом

Каждый год в сфере бьюти-индустрии появляются новые тренды. В 2025 году популярностью начали пользоваться крем с ДНК лосося, анализ генов для определения предрасположенности кожи к определенным проблемам и SMAS-лифтинг. Стоит ли тратить на них средства и время, разбиралась Москва 24.

Анализ генов

Для составления точного протокола по уходу за кожей лица и тела некоторые косметологические клиники предлагают пациентам генетический паспорт, чтобы узнать особенности конкретного организма. Однако исследование нескольких генов не позволит предсказать предрасположенность к кожным проблемам из-за сложности взаимосвязей и влияния образа жизни. Об этом Москве 24 рассказала врач-дерматолог, эндокринолог, специалист по генетике, кандидат медицинских наук Ирина Скорогудаева.

По ее словам, генетика полезна, но нужно учитывать и множество других факторов.





Ирина Скорогудаева врач-дерматолог, эндокринолог, специалист по генетике, кандидат медицинских наук Наше питание и образ жизни могут переформатировать работу генома – это называется эпигенетика. Все это способно оказать влияние на определенную мутацию, если она есть. Например, сахарный диабет – это 80% генетика, а 20% – образ жизни. То есть, у многих можно найти гены, которые дают склонность к сахарному диабету. Но ведь один ген не управляет всем процессом утилизации сахара, поэтому нужно смотреть целую генную сеть.

Например, при выявлении у пациента аллергии следует изучить не только гены, но и то, есть ли склонность к воспалению и как оно протекает. Нужно посмотреть на целую генную сеть и систему детоксикации, отметила Скорогудаева.

Предложенные в косметологических клиниках панели для бьюти-процедур, могут оказаться слишком короткими для выявления тех или иных предрасположенностей, а соответственно, будут иметь низкую информативность.

"Они не могут отразить действительность. А если смотреть в полной мере, то получается очень дорого. При этом бывает так, что даже хорошие гены дают аллергическую реакцию, склонность к атопическому дерматиту и так далее", – пояснила эксперт.

Full Face

Ботулинотерапия – процедура для временного расслабления мышц. В 2025 году трендом стало направление под названием Full Face, когда препарат с ботулотоксином вводят сразу в несколько мышц лица. Дерматолог предостерегла от неконтролируемого использования этого метода в борьбе с морщинами: по словам Скорогудаевой, частое и неправильное введение препарата может привести к атрофии мышц и отекам.



Ирина Скорогудаева врач-дерматолог, эндокринолог, специалист по генетике, кандидат медицинских наук Есть несколько важных моментов. Во-первых, колоть ботулотоксин нужно только тем, у кого действительно есть гипертонус мышц лица, не решаемый другими способами. Во-вторых, мышцу надо реабилитировать, потому что если постоянно ее отключать, то нерв перестает передавать импульс и возникает атрофия. Это приводит к отекам, особенно, после 40 лет.

Более того, мышцы работают в синергизме: когда какая-то мышца отключается, то компенсаторно другая берет на себя усилие. Это приводит к возникновению гипертонуса в другом месте, предупредила врач.

SMAS-лифтинг и крем на основе ДКН лосося

SMAS-лифтинг – это безоперационная процедура подтяжки лица, направленная на омоложение кожи и улучшение ее контуров. Этот метод предпочитают те, кто выступает за естественное омоложение, рассказала врач-дерматолог, косметолог, трихолог Татьяна Егорова. При этом данная процедура имеет список противопоказаний, отметила эксперт.



(природное минеральное вещество, в косметологии и медицине его используют в качестве биосовместимого наполнителя и стимулятора выработки коллагена. – Прим. ред.).

Татьяна Егорова врач-дерматолог, косметолог, трихолог Основное противопоказание к SMAS-лифтингу – это вегетарианство, хронические заболевания в стадии обострения, наличие не рассасывающихся нитей, используемых для лифтинга, а также гидроксиапатит кальция

Крем с ДНК лосося, пришедший в 2025 году на смену продукции с муцином улитки, имеет в составе полинуклеотиды, которые, попадая в дерму, вызывают синтез клеток, рассказала Егорова.

Нуклеиновые кислоты участвуют в синтезе белков, влияют на рост и восстановление клеток, а также стимулируют иммунную систему. К этому выводу ранее пришли ученые из Пермского национального исследовательского политехнического университета и Института экологии и генетики микроорганизмов УРО РАН. На основе этих соединений создают кремы и сыворотки, которые помогают заживлению рубцов и создают антивозрастной эффект.

При этом дерматолог подчеркнула, что хотя такой крем может быть полезен, вау-эффекта ждать от него не стоит.