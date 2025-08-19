Врач Скорогудаева оценила эффективность тренда на анализ генов для ухода за лицом

Каждый год в сфере бьюти-индустрии появляются новые тренды. В 2025 году популярностью начали пользоваться крем с ДНК лосося, анализ генов для определения предрасположенности кожи к определенным проблемам и SMAS-лифтинг. Стоит ли тратить на них средства и время, разбиралась Москва 24.
Анализ генов
Для составления точного протокола по уходу за кожей лица и тела некоторые косметологические клиники предлагают пациентам генетический паспорт, чтобы узнать особенности конкретного организма. Однако исследование нескольких генов не позволит предсказать предрасположенность к кожным проблемам из-за сложности взаимосвязей и влияния образа жизни. Об этом Москве 24 рассказала врач-дерматолог, эндокринолог, специалист по генетике, кандидат медицинских наук Ирина Скорогудаева.
По ее словам, генетика полезна, но нужно учитывать и множество других факторов.
Например, при выявлении у пациента аллергии следует изучить не только гены, но и то, есть ли склонность к воспалению и как оно протекает. Нужно посмотреть на целую генную сеть и систему детоксикации, отметила Скорогудаева.
Предложенные в косметологических клиниках панели для бьюти-процедур, могут оказаться слишком короткими для выявления тех или иных предрасположенностей, а соответственно, будут иметь низкую информативность.
"Они не могут отразить действительность. А если смотреть в полной мере, то получается очень дорого. При этом бывает так, что даже хорошие гены дают аллергическую реакцию, склонность к атопическому дерматиту и так далее", – пояснила эксперт.
Full Face
Ботулинотерапия – процедура для временного расслабления мышц. В 2025 году трендом стало направление под названием Full Face, когда препарат с ботулотоксином вводят сразу в несколько мышц лица. Дерматолог предостерегла от неконтролируемого использования этого метода в борьбе с морщинами: по словам Скорогудаевой, частое и неправильное введение препарата может привести к атрофии мышц и отекам.
Более того, мышцы работают в синергизме: когда какая-то мышца отключается, то компенсаторно другая берет на себя усилие. Это приводит к возникновению гипертонуса в другом месте, предупредила врач.
SMAS-лифтинг и крем на основе ДКН лосося
SMAS-лифтинг – это безоперационная процедура подтяжки лица, направленная на омоложение кожи и улучшение ее контуров. Этот метод предпочитают те, кто выступает за естественное омоложение, рассказала врач-дерматолог, косметолог, трихолог Татьяна Егорова. При этом данная процедура имеет список противопоказаний, отметила эксперт.
Крем с ДНК лосося, пришедший в 2025 году на смену продукции с муцином улитки, имеет в составе полинуклеотиды, которые, попадая в дерму, вызывают синтез клеток, рассказала Егорова.
Нуклеиновые кислоты участвуют в синтезе белков, влияют на рост и восстановление клеток, а также стимулируют иммунную систему. К этому выводу ранее пришли ученые из Пермского национального исследовательского политехнического университета и Института экологии и генетики микроорганизмов УРО РАН. На основе этих соединений создают кремы и сыворотки, которые помогают заживлению рубцов и создают антивозрастной эффект.
При этом дерматолог подчеркнула, что хотя такой крем может быть полезен, вау-эффекта ждать от него не стоит.