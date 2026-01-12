Форма поиска по сайту

12 января, 19:41

Происшествия

ДТП с участием автобуса произошло на северо-востоке Москвы

Фото: телеграм-канал "ДТП и ЧП МОСКВА и МО"

Авария с участием автобуса № 928 и пешехода произошла на улице Лескова в столице. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУП "Мосгортранс".

ДТП случилось в районе дома 19. Причины аварии устанавливают сотрудники ГАИ. Как указывали телеграм-каналы, на улице Лескова автобус сбил ребенка.

Ранее автомобиль опрокинулся на Можайском шоссе около дома 48. Информация о пострадавших не поступала, движение в сторону области было затруднено на 1,3 километра.

До этого ДТП произошло на внешней стороне 28-го километра МКАД в районе съезда № 27. На месте аварии работали оперативные службы города.

ДТП произошло на внутренней стороне МКАД

происшествияДТПгород

