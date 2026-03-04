В Госдуме предложили остановить рост цен на цветы перед 8 Марта

Фото: depositphotos/AndrewBedrov

В России могут остановить рост цен на цветы в преддверии Международного женского дня. Лидер партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов обратился с соответствующей просьбой к руководителю Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максиму Шаскольскому, сообщает РИА Новости со ссылкой на обращение.

В своем письме парламентарий призвал ведомство провести анализ состояния конкуренции на цветочном рынке, оценить уровень его монополизации и проверить участников на наличие признаков нарушения антимонопольного законодательства.

Поводом для обращения стали жалобы граждан на резкое подорожание цветов. Как отметил Миронов в беседе с агентством, до праздника остается еще почти неделя, но розничные цены уже достигли высоких значений.

"Тюльпаны в рознице уже продают дороже 300 рублей за штуку, и, если не принять меры, то они подорожают еще больше. Небольшие букеты уже стоят около 3 тысяч рублей, а покрупней – 5, 10 тысяч и больше", – заявил депутат.

По мнению Миронова, при таких ценах цветы для многих россиян превращаются в предмет роскоши. Он подчеркнул, что бизнес намеренно избегает насыщения рынка большими партиями, чтобы не сбивать стоимость.

Ранее стало известно, что средняя стоимость стандартного букета из 7 красных роз в крупнейших городах России в феврале составила 2 220 рублей. При этом в Москве цена такого букета фиксируется на уровне 2 325 рублей. Это немного выше, чем в среднем по городам-миллионникам.