04 марта, 12:36

Туризм

Около 200 россиян застряли на круизном лайнере Celestyal Journey в Катаре

Фото: Москва 24

Около 200 граждан России застряли на круизном лайнере Celestyal Journey в Катаре и не могут добраться до Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), чтобы отправиться домой. Об этом сами туристы рассказали изданию "Абзац".

Путешественников обязали покинуть судно 7 марта. При этом консульство РФ пока не вышло на связь с организаторами поездки.

"Воздушное пространство закрыто, море закрыто, до Дубая не добраться. Нужно пересекать Саудовскую Аравию, оформлять визы. Авиакомпании говорят ждать информации о вывозных рейсах, но мы даже до ОАЭ доехать не можем", – рассказала одна из отдыхающих Радмила Ганиева.

Он также отметила, что круизная компания бесплатно продлила проживание на лайнере до 7 марта части туристов. В настоящее время представители перевозчика пытаются выйти на связь с РФ для решения данной проблемы.

Еще одна туристка Мария Чибрикина указала на отсутствие оперативной реакции официальных ведомств. Она отметила, что сотрудники консульства советуют не переживать и говорят, что обстановка в регионе спокойная.

"Я два раза звонила, (но мне говорили, мол, – Прим. ред.) до 7 марта много времени, никаких вывозных рейсов не планируется", – указала девушка.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после того, как 28 февраля США и Израиль нанесли удары по Ирану. В ответ республика атаковала израильскую территорию, а также американские военные базы, расположенные в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

Израиль, Иран и другие страны Персидского залива закрыли воздушное пространство, а российские авиакомпании временно приостановили полеты в эти государства.

Московская межрегиональная транспортная прокуратура взяла выполнение вывозных авиарейсов на контроль. Ведомство следит за соблюдением прав пассажиров.

За первые двое суток с запуска вывозных рейсов из стран Персидского залива эвакуировали около 3,9 тысячи российских туристов. В частности, 2 марта регион покинули 1,1 тысячи человек. Основной поток пришелся на 3 марта – рейсами воспользовались еще 2,8 тысячи пассажиров.

Туроператоры зафиксировали рост расходов на возвращение россиян с Ближнего Востока

туризмполитиказа рубежом

