Депутат Утяшева: женщина может спокойно родить троих детей до 27 лет

Фото: depositphotos/mathom

Женщина может спокойно родить троих детей до 27 лет. Об этом заявила кандидат медицинских наук, депутат Госдумы от Башкирии Римма Утяшева, передает ТАСС.

Она отметила, что оптимальный возраст для деторождения – от 22 до 27 лет. При этом, по ее словам, рожать можно и до 47 лет – если есть желание.

"Ну, про мужчин не говорим, считается, что у мужчин репродуктивное здоровье бесконечно", – добавила депутат на встрече по теме "Укрепление института семьи, повышение рождаемости и улучшение демографической ситуации в Республике Башкирии".

Участие во встрече также приняли представители профильных министерств – здравоохранения, соцзащиты, образования и молодежной политики. По итогам планируется подготовить предложения по улучшению демографической ситуации в республике.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов назвал наступление беременности лучшим подарком женщине на 8 Марта. Депутат считает, что дарить букет из 1 000 роз не стоит – так мужчина выставляет себя "каким-то разбогатевшим торговцем верблюдами или помидорами".