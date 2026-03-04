Перфоратор, скрипку и детское автокресло забыли пассажиры "Аэроэкспресс" зимой

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Перфоратор, скрипку, детское автокресло, обогреватель, коньки и даже надувной матрас оставили пассажиры "Аэроэкспресса" в поездах, экспресс-автобусах и терминалах в зимний период, передала пресс-служба компании.

Всего за декабрь – февраль было найдено около 1 160 забытых вещей. Причем вернулись за ними только 240 человек.

Среди самых частых оставленных позиций указываются одежда, телефоны, планшеты, ноутбуки, наушники, документы, зонты, книги, ключи, сумки и рюкзаки. В свою очередь, дорожные подушки и украшения терялись чуть реже.

Отмечается, что наибольшее количество вещей было оставлено в поездах и автобусах, обслуживающих аэропорт Шереметьево, – 750 предметов. В то же время на маршруте от/до аэропорта Домодедово были забыты 410 вещей.

Все потерянные вещи хранятся на складе "Аэроэкспресса" в течение полугода. Исключение составляют продукты питания, которые сразу утилизируют. Для возвращения имущества пассажиры могут обратиться на горячую линию компании или к специалисту в терминале и написать соответствующее заявление.

Склад с забытыми вещами расположен рядом с Белорусским вокзалом. Получить свои вещи можно по понедельникам, средам и четвергам с 13:00 до 17:00. Для этого необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, и расписаться в получении.

Различные находки были обнаружены и от пассажиров АО "Мострансавто". С начала 2026 года они забыли на вокзалах и станциях свыше 200 вещей, включая букет тюльпанов, фарфоровую куклу и вышитую крестиком картину.

Чаще всего клиенты забывают банковские, транспортные и социальные карты. При этом зимой были и сезонные находки, например термос с чаем.