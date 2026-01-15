Костюм для кошки и набор для гадания забыли пассажиры в метро столицы в праздники

Фото: Москва 24/Анна Селина

За новогодние праздники в метро Москвы пассажиры оставили 2,5 тысячи вещей. Среди необычных находок – новогодняя одежда для кошки и набор для гадания на кофейной гуще, сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Также пассажиры забыли в метро столицы карнавальные костюмы, альбом фотографий футболистов, семь игрушечных гномов и одного снеговика.

Если пассажир обнаружил, что забыл что-то в транспорте, он может оставить обращение в приложении "Метро Москвы". Специалисты сервиса дадут ответ, когда предмет поступит на один из складов забытых вещей. Склады работают ежедневно с 08:00 до 20:00 на станциях "Черкизовская", "Деловой центр" и "Котельники".

"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжаем повышать качество обслуживания пассажиров", – цитирует пресс-служба заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

Вице-мэр отметил, что склады забытых вещей являются одним из старейших и востребованных пассажирских сервисов метро. За 2025 год туда поступило более 69 тысяч предметов.

Ранее сообщалось, что летом 2025 года пассажиры столичного метро оставили монеты, статуэтки и марки, а также спортивный инвентарь и народные костюмы. Всего за летний сезон пассажиры забыли в метро свыше 16 тысяч предметов.