Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 января, 08:52

Транспорт

Костюм для кошки и набор для гадания забыли пассажиры в метро столицы в праздники

Фото: Москва 24/Анна Селина

За новогодние праздники в метро Москвы пассажиры оставили 2,5 тысячи вещей. Среди необычных находок – новогодняя одежда для кошки и набор для гадания на кофейной гуще, сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Также пассажиры забыли в метро столицы карнавальные костюмы, альбом фотографий футболистов, семь игрушечных гномов и одного снеговика.

Если пассажир обнаружил, что забыл что-то в транспорте, он может оставить обращение в приложении "Метро Москвы". Специалисты сервиса дадут ответ, когда предмет поступит на один из складов забытых вещей. Склады работают ежедневно с 08:00 до 20:00 на станциях "Черкизовская", "Деловой центр" и "Котельники".

"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжаем повышать качество обслуживания пассажиров", – цитирует пресс-служба заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

Вице-мэр отметил, что склады забытых вещей являются одним из старейших и востребованных пассажирских сервисов метро. За 2025 год туда поступило более 69 тысяч предметов.

Ранее сообщалось, что летом 2025 года пассажиры столичного метро оставили монеты, статуэтки и марки, а также спортивный инвентарь и народные костюмы. Всего за летний сезон пассажиры забыли в метро свыше 16 тысяч предметов.

До 20 тыс забытых в транспорте предметов поступают на склады в Москве каждый квартал

Читайте также


транспортметрогород

Главное

Что изменится в правилах поступления в вузы в 2026 году?

Теперь абитуриенты смогут подать документы тремя способами

Также корректировки произошли в правилах целевого приема

Читать
закрыть

Чем закончится обострение конфликта между Ираном и США?

Эксперты уверены: для Штатов иранские власти давно являются проблемой

Ситуация в Иране может быть создана, чтобы отвлечь общественность от других процессов

Читать
закрыть

Начнут ли в России снимать процесс родов на видео?

Мера поможет создать объективную доказательную базу на случай возможных нарушений

Однако эксперты уверены: ни к чему хорошему такая инициатива не приведет

Читать
закрыть

Что будет с российским авторынком в 2026 году?

В 2026 году на российском авторынке следует ожидать небольшую стагнацию

В этом году не планируется появление новых брендов

Читать
закрыть

Привяжут ли размер ипотечной ставки к количеству детей?

Для семей с одним ребенком предлагается ставка в 10%, при рождении второго – 6%

Эксперты уверены: программа семейной ипотеки нуждается в коренном пересмотре

Читать
закрыть

Зачем нужен реестр злостных неплательщиков алиментов?

Сервис поможет избежать отношений с тем, кто безответственно относится к своим обязательствам

Осуждение общества должно мотивировать выплачивать долги, поскольку "грех" становится виден всем

Читать
закрыть

Кому нельзя окунаться в прорубь на Крещение?

Нырять нельзя, если есть головная боль, общая слабость или недомогания, связанные с ОРВИ

Категорически запрещено окунаться в нетрезвом виде

Читать
закрыть

Чем грозит появление ИИ-блогеров в Сети?

Психологи уверены: появление ИИ-персонажей несет риски

Контент ИИ-блогеров угрожает самооценке и формирует нереалистичные ожидания от себя

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика