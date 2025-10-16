Тыкву, дождевик и резиновые сапоги забыли пассажиры МЦД в сентябре

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Тыкву, дождевик и резиновые сапоги оставили пассажиры в поездах на МЦД в сентябре. На склад забытых вещей также поступили 9 зонтов, 5 пар солнцезащитных очков и пакет с каштанами, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Если граждане теряют вещи на МЦД, они могут оставить заявку в приложении "Метро Москвы" или в личном кабинете на сайте метрополитена. Обратиться за помощью также можно в дежурную часть транспортной полиции на конечной станции маршрута, где были потеряны вещи. Коме того, пассажиры могут позвонить в контакт-центр "Московского транспорта" по номеру 3210.

В департамента также призвали запоминать маршрут следования, временной интервал и номер поезда. Эти данные помогут сотрудникам быстрее найти забытые вещи.

Прошедшим летом в столичном метро горожане и туристы забыли 16 тысяч предметов. Из них почти 3 тысячи были возвращены владельцам. Среди необычных оставленных вещей – монеты, статуэтки, марки, спортивный инвентарь и народные костюмы.