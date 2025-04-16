Пассажиры ЦППК оставили в поездах тубус, палатку и кукол

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Более 140 предметов забыли пассажиры Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) с начала 2025 года. Свыше 40% оставленных вещей были обнаружены в феврале, сообщила пресс-служба ЦППК.

В основном в вагонах оставляют сумки, рюкзаки и пакеты. Однако, по данным перевозчика, находились и необычные предметы. Например, в поезде на Казанском направлении кто-то забыл туристическую палатку, а на станции Одинцово оставили две куклы.

Также коробку с детской игрушкой забыли на станции Щербинка, а на Белорусском направлении – две радиостанции. В поезде, который следовал до Усова, был найден тубус. Обычно ручную кладь оставляют под сиденьями, на багажных полках и крючках, отметила пресс-служба.

С января по март больше всего оставленных личных вещей находили в поездах Курского и Казанского направлений. На втором месте оказалось Белорусское направление. Третье место занимает Рижское направление.

Найти свою вещь, оставленную в поезде МЦД, можно, позвонив в контакт-центр "Московский транспорт" по номеру 3210 (с мобильного).

По информации перевозчика, забытые вещи поступают на склады на станциях метро "Черкизовская", "Деловой центр", а также "Котельники". Здесь их хранят до 6 месяцев.

Чтобы отыскать ручную кладь, забытую в других пригородных поездах, нужно обратиться к правоохранителям на станции или в линейный отдел транспортной полиции на конечной точке маршрута.

Ранее стало известно, что ЦППК назначит дополнительные остановки пригородным поездам в Пасху, 20 апреля. Пассажиры могут узнать подробную информацию о графике движения поездов на официальном сайте компании и в приложении "Расписание и билеты ЦППК".