Расписание поездов Киевского направления МЖД изменится с 17 апреля

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Расписание некоторых пригородных поездов Киевского направления Московской железной дороги (МЖД) изменится с 17 апреля. Об этом сообщает пресс-служба МЖД.

Изменения связаны с проведением капремонта первого главного пути на участке от станций Бекасово-1 до Латышской. Работы пройдут с 00:05 17 апреля до 00:05 19 апреля, а также в это же время – с 21 по 23, с 24 по 26 и с 28 по 29 апреля.

На время капитального ремонта электропоезда будут двигаться по соседним путям, что повлияет на расписание пригородных составов дальних маршрутов. У ряда поездов изменят время отправления и прибытия, а также количество остановок.

Некоторые составы проследуют по укороченному маршруту, а еще несколько электропоездов будут временно отменены. Гражданам посоветовали заранее ознакомиться с изменением в расписании.

Ранее МЖД назначила дополнительные остановки для пригородных поездов 6 направлений на Пасху, 20 апреля. Сразу 32 поезда Белорусского, Савеловского, Курского, Рижского и Киевского направлений получат остановки на платформах у храмов и кладбищ. Эти места будут открыты для массового посещения во время православных праздников.

