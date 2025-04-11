МЖД назначит допостановки пригородным поездам в Вербное воскресенье и на Пасху

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Московская железная дорога (МЖД) вместе с компанией-перевозчиком назначит дополнительные остановки для пригородных поездов шести направлений в Вербное воскресенье и на Пасху, 13 и 20 апреля. Об этом сообщает пресс-служба компании.

32 поезда Белорусского, Савеловского, Курского, Рижского и Киевского направлений получат остановки на платформах рядом с храмами и кладбищами. Эти места будут открыты для массового посещения во время православных праздников.

В частности, 17 поездов дальних диаметральных маршрутов, следующих с Белорусского на Савеловское направление, будут останавливаться на платформах Отрадное или Здравница. Еще 10 поездов Курского и Рижского направлений сделают остановки на Миитовской или Троицкой платформах. На Киевском направлении для 5 поездов предусмотрены остановки в Алабине.

Пассажиры могут ознакомиться с измененным графиком движения пригородных поездов на вокзалах и остановочных пунктах. Также обновленное расписание доступно на сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам".

Кроме того, на время пасхальных праздников в столице организуют работу бесплатных маршрутов наземного транспорта. В Вербное воскресенье, на Пасху, Красную горку и Радоницу они соединят станции метро и Московские центральные диаметры с крупнейшими столичными кладбищами.