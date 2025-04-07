Сергей Собянин рассказал, как городской транспорт будет работать на Пасху

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве на время пасхальных праздников будет организована работа бесплатных маршрутов наземного транспорта. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале.

Столичный мэр отметил, что благодаря этим маршрутам в Вербное воскресенье, на Пасху, Красную горку и Радоницу станции метро и Московские центральные диаметры будут соединены с крупнейшими столичными кладбищами.

"Перевозка по специальным маршрутам на территориях самых больших кладбищ тоже будет бесплатной", – добавил глава города.

Кроме того, в ночь на Пасху 150 наиболее популярных маршрутов автобусов, электробусов и трамваев будут работать до 03:30. Вместе с тем 18 постоянных ночных маршрутов наземного транспорта продолжат свою работу.

Жители столицы могут ознакомиться с актуальным списком маршрутов по ссылке. Также на станциях метрополитена им помогут сориентироваться сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров.

Между тем ФАС направила в крупнейшие торговые сети предупреждение о недопустимости роста цен на продукты перед Пасхой. В службе напомнили о регулярном наблюдении за ценами на продовольственные товары, включая куриные яйца.

Сотрудники ведомства обнаружили, что в течение года стоимость продукта менялась, в том числе под воздействием сезонных факторов, одним из которых является увеличение спроса в преддверии христианского праздника.