ФАС предупредила торговые сети о недопустимости роста цен на продукты перед Пасхой

Фото: depositphotos/Wavebreakmedia

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ направила в крупнейшие торговые сети предупреждение о недопустимости роста цен на продукты перед Пасхой. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В службе напомнили о регулярном наблюдении за ценами на продовольственные товары, включая куриные яйца. Сотрудники ведомства обнаружили, что в течение года стоимость этого продукта менялась, в том числе под воздействием сезонных факторов, одним из которых является увеличение спроса в преддверии христианского праздника.

На фоне этого ФАС и выпустила предупреждение, которое касается также кондитерских изделий и сливочного масла.

Служба напомнила о необходимости строгого соблюдения антимонопольного законодательства в рамках хозяйственной деятельности. В случае выявления признаков недобросовестных действий ведомство примет соответствующие меры.

Кроме того, служба рекомендовала торговым сетям информировать своих клиентов о снижении отпускных цен поставщиками указанных товаров.

Вместе с тем ФАС планирует проверить информацию о возможном повышении цен на макаронную продукцию компании "Барилла Рус" (бренд Barilla), которая собиралась изменить стоимость на импортные макаронные изделия с 1 марта.

Повышение должно было затронуть 14 наименований, а стоимость продуктов должна была вырасти до 30%. При этом компания не планировала повышать цены на производимые в РФ макаронные изделия.