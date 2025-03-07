Эксперт Чантурия: цены на кофе могут снизиться к осени 2025 года

Фото: depositphotos/EdZbarzhyvetsky

Стоимость кофе может упасть к осени 2025 года. Такой прогноз в беседе с Москвой 24 дал гендиректор ассоциации "Росчайкофе" Рамаз Чантурия.

Ранее на съезде американской "Национальной ассоциации кофе" сообщили, что мировая торговля продуктом практически остановлена из-за резкого роста цен на кофейные бобы и сокращения их закупок. По данным СМИ, из-за этой ситуации будущее некоторых производителей находится под угрозой.

По словам Рамаза Чантурии, повышение цен на кофе спровоцирована резко выросшим на него спросом, за которым не успевают продавцы.





Рамаз Чантурия гендиректор ассоциации "Росчайкофе" Прежде всего, эта ситуация характерна для Юго-Восточной Азии, где происходит значительный экономический рост. Отсюда и рост спроса на все товары, в том числе на кофе.

При этом ситуация, когда количество закупок снижается при экстремально высокой цене, Чантурия назвал нормальной для рынка и даже позитивной для конечного потребителя.

"Если охлаждение спроса, о котором говорят эксперты мирового рынка, станет мощным трендом, в конечном итоге стоимость кофе откатится. Тогда к осени мы увидим более адекватные цены", – объяснил эксперт.

Ранее кардиолог Иосиф Шубитидзе рассказал, кому опасно пить кофе. По его словам, отказаться от напитка необходимо людям с заболеваниями сердца и сосудов. Также эксперт порекомендовал не пить кофе беременным, поскольку это может негативно сказаться на развитии плода.

