Врач Майорова предупредила, что коктейли с кофе могут привести к инфаркту

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Крепкие алкогольные коктейли с кофе или энергетиками могут привести к инфаркту или инсульту. Об этом "Газете.ру" рассказала врач-гастроэнтеролог Ольга Майорова.

По словам специалиста, сочетание алкоголя с кофе или энергетиками грозит резким повышением артериального давления, а иногда даже гипертоническим кризом. Особенно опасны такие коктейли для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, поскольку у них повышенный риск инфаркта и инсульта. Вместе с тем и алкоголь, и кофе обладают мочегонным эффектом, что может вызвать сильное обезвоживание и, как следствие, головокружение и тошноту, отметила врач.

"Энергетические напитки содержат кофеин и другие стимуляторы, которые могут маскировать признаки алкогольного опьянения. Это приводит к тому, что человек не осознает, сколько алкоголя он на самом деле выпил, что увеличивает риск острого алкогольного отравления. Кроме того, исследования показывают, что люди, употребляющие коктейли из водки и энергетиков, в два раза более склонны к травмам в состоянии алкогольного опьянения", – предупредила Майорова.

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