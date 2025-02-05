Врач Чернышова назвала основные признаки густой крови

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Быстрая утомляемость, головная боль, головокружение, а также покалывания в конечностях могут сигнализировать о повышенной вязкости крови. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

Кровь может сгущаться при недостаточном потреблении жидкости, сильной рвоте и некоторых заболеваниях, в частности сахарном диабете. По словам врача, не существует признака, который бы однозначно говорил о повышенной вязкости крови – симптомы обычно неспецифические.



Надежда Чернышова врач-терапевт При густой крови могут быть головные боли, даже головокружения. Еще отмечают утомляемость, покалывание в руках и ногах. Однако часто человек может не чувствовать каких-либо изменений.

Между тем повышенная вязкость крови может привести к тромбозу.

"Густая кровь плохо проходит по мелким капиллярам, есть риск слипания форменных элементов крови и развития тромбов. Это грозит в глобальном масштабе инфарктами, инсультами и тромбозами других органов", – предупредила эксперт.

По словам Чернышовой, точно определить повышенную вязкость можно только по анализу. При подтвержденном сгущении врач назначит разжижающие препараты.

"Для профилактики повышенной вязкости нужно не допускать обезвоживания и ежедневно пить восемь стаканов воды. Если есть заболевания почек, количество потребляемой жидкости лучше обсудить со специалистом", – указала терапевт.

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