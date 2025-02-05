Врач Чернышова назвала основные признаки густой крови

05 февраля, 19:33Общество
Фото: depositphotos/undrey
Быстрая утомляемость, головная боль, головокружение, а также покалывания в конечностях могут сигнализировать о повышенной вязкости крови. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.
Кровь может сгущаться при недостаточном потреблении жидкости, сильной рвоте и некоторых заболеваниях, в частности сахарном диабете. По словам врача, не существует признака, который бы однозначно говорил о повышенной вязкости крови – симптомы обычно неспецифические.
Между тем повышенная вязкость крови может привести к тромбозу.
"Густая кровь плохо проходит по мелким капиллярам, есть риск слипания форменных элементов крови и развития тромбов. Это грозит в глобальном масштабе инфарктами, инсультами и тромбозами других органов", – предупредила эксперт.
По словам Чернышовой, точно определить повышенную вязкость можно только по анализу. При подтвержденном сгущении врач назначит разжижающие препараты.
"Для профилактики повышенной вязкости нужно не допускать обезвоживания и ежедневно пить восемь стаканов воды. Если есть заболевания почек, количество потребляемой жидкости лучше обсудить со специалистом", – указала терапевт.
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