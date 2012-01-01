Терапевт Хасанов объяснил, как трактовать показатели общего анализа крови

Общий анализ крови необходимо сдавать раз в три года. О каких патологиях он может сообщить, рассказал врач-терапевт и заведующий терапевтическим отделением Айваз Хасанов в программе "Доктор 24".
Гемоглобин
Общий анализ крови показывает, как функционирует организм и его основные системы. Исследование рекомендуется проходить раз в три года до 39 лет и ежегодно после 40, рассказал Айваз Хасанов.
Первое, на что важно обратить внимание, – снижение гемоглобина и MCV (средний объем эритроцита). Если у мужчины железосодержащего белка стало меньше, следует заподозрить хроническую кровопотерю. Она может начаться из-за язвы желудка или онкологии.
У женщин низкий гемоглобин является как предиктором серьезных болезней, так и физиологическим состоянием, связанным с менструациями, пояснил специалист.
Лейкоциты и СОЭ
Второе опасное отклонение – изменение уровня лейкоцитов. Когда их количество повышается, это указывает на воспалительный процесс. Низкие показатели сигнализируют о вирусной инфекции – например, мононуклеозе, ОРВИ или COVID-19.
Однако важно учитывать, заражался ли пациент инфекцией до сдачи анализа и какие у него есть хронические патологии. Обычно небольшие повышения СОЭ не информативны, особенно если они находятся в пределах 5–10% от нормы, заключил Хасанов.