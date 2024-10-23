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23 октября, 17:19

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Врач Кондрахин назвал заболевания, на которые указывает низкий гемоглобин

Врач рассказал, на какие заболевания указывает низкий гемоглобин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Низкий гемоглобин может наблюдаться при различного рода анемиях, кровопотере, онкологических заболеваниях и проблемах с ЖКТ. Об этом Москве 24 рассказал врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

По его словам, в норме показатель гемоглобина в крови у женщин должен быть выше 120, у мужчин – выше 130 граммов на литр. Если этого белка мало, у человека может появиться одышка, слабость, утомляемость, а также боли в сердце и мышцах. При этих симптомах нужно обратиться к врачу и сдать необходимые анализы.

Первое и основное заболевание при низком гемоглобине – это анемия. Она может делиться на много разных видов – железодефицитная, то есть связанная с нехваткой железа, B12-дефицитная, при которой есть недостаток витамина B12, а также фолиеводефицитная, когда мало фолиевой кислоты.
Андрей Кондрахин
врач-терапевт

Кроме того, анемия может развиться в результате кровопотери и онкологических заболеваний.

Еще одной причиной нехватки белка могут быть заболевания желудочно-кишечного тракта.

"При хроническом воспалении кишечника, неспецифическом язвенном колите у человека не усваивается большое количество белков, железо и просто не будет строительного материала для гемоглобина", – пояснил эксперт.

Ранее врач-терапевт Татьяна Романенко посоветовала россиянам старше 50 лет ежегодно сдавать анализы на глюкозу, холестерин и печеночные ферменты, даже если у них нет проблем со здоровьем. По ее словам, такая проверка поможет вовремя распознать развивающиеся заболевания. Если проблемы уже имеются, то перечень анализов определяет врач.

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