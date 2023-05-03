Врач назвала неожиданный признак хрупких сосудов у пожилых

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Легко появляющиеся синяки могут указывает на хрупкость сосудов у пожилых людей. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

С возрастом сосуды теряют свою эластичность и становятся склонными к повреждениям. На их хрупкость часто жалуются пожилые люди с гипертонией, поскольку высокое артериальное давление негативно влияет на состояние сосудистой стенки.





Надежда Чернышова врач-терапевт Косвенным признаком ломкости сосудов является внезапно возникающие синяки. То есть если человек даже слегка задел что-то и сразу же при любом таком прикосновении на коже возникает синяк, надо на это обратить внимание.

Опасность хрупких сосудов заключается в том, что в дальнейшем это может стать причиной развития острого нарушения мозгового кровообращения. "Если сосуд лопнет в руке или ноге, то еще ладно, будет просто большой синяк. Но если он лопнет в мозге, то будет инсульт", – подчеркнула терапевт.

При частом появлении синяков Чернышова посоветовала обратиться к специалисту. "Врач назначит препараты, которые улучшат эластичность сосудов и предотвратят их ломкость", – заключила эксперт.

Ранее были названы продукты, наличие которых в рационе поможет укрепить сосуды возрастной категории граждан. В частности, рекомендуется обратить внимание на пищу, богатую витамином C, веществами рутин и кверцетин. Например, это цитрусовые и яблоки. Квашеная капуста также содержит витамин C. Кроме того, пожилым людям стоит употреблять ягоды вроде клубники, малины и ежевики, поскольку в них присутствуют вещества, препятствующие тромбообразованию.

