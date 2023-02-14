11:43Общество
Диетолог назвал лучшие продукты для укрепления сосудов пожилых людей
Фото: depositphotos/MicEnin
Яблоки, цитрусовые и квашеная капуста помогут пожилым людям укрепить сосуды, а ягоды улучшат кровоток. Об этом Москве 24 рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург.
"Основное для укрепления сосудов – витамины. Это витамин C и такие витаминоподобные вещества как рутин и кверцетин. Основные их источники – яблоки и цитрусовые", – отметил эксперт.
Также витамин C можно получить из квашеной капусты.
Ранее была названа главная ошибка, которую люди в пожилом возрасте допускают в своем питании. По словам врача-диетолога Елены Соломатиной, речь идет об отсутствии разнообразия в рационе. Она отметила, что у возрастной категории граждан и так зачастую наблюдается дефицит полезных веществ. Восполнять его можно за счет употребления различных продуктов.
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