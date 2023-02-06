Нутрициолог рассказала, каких витаминов больше всего не хватает россиянам

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Россиянам прежде всего необходимо поднимать уровень витамина D в крови. Об этом сообщила "Мослента" со ссылкой на врача-нутрициолога, кандидата медицинских наук Ирину Юзуп.

"Мы как врачи сегодня не можем игнорировать дефициты микроэлементов и витаминов. Тот же витамин D, от дефицита которого страдают практически все россияне, что наглядно показала ситуация с коронавирусом. Или дефициты витамина В12 – железодефицитная анемия также не редкое заболевание", – отметила Юзуп.

Также нутрициолог сообщила, что при дефицитах витаминов не нужно принимать БАДы без контроля врачей. Перед применением необходимо проконсультироваться с медиками и сдать необходимы анализы. Согласно приведенным врачом исследованиями, только 7% жителей России сдают анализы перед тем, как принимать витамины.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина сообщила, что облепиха понижает давление, избавляет от отеков и укрепляет иммунитет. Еще эта ягода содержит витамины С, Е и Р, а также калий, магний и кальций.

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