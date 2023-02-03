Диетолог рассказала о неожиданной пользе гречки для пожилых людей

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Гречка помогает пожилым людям укрепить нервную систему, восполнить необходимое количество белка, а также улучшает работу капилляров и кишечника. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

"Обменные процессы у пожилых людей претерпевают очень серьезные негативные изменения. А вот гречка их может поддерживать за счет большого количества магния. Плюс магний понижает давление и успокаивает нервную систему", – говорит врач.





Елена Соломатина врач-диетолог В гречке есть кверцетин. Это укрепление мелких капилляров, вообще сердечно-сосудистой системы.

Зачастую в пожилом возрасте у людей наблюдается нарушение всасываемости и расщепления животного белка. К тому же в нем присутствует холестерин. В свою очередь, гречка является хорошим источником легкоусвояемого растительного белка, который поможет сбалансировать ситуацию, обратила внимание эксперт.

"Нужно сочетать животный белок с растительным. Растительный белок не обладает такими свойствами, как животный, который недорасщепился и дальше начинает отравлять организм. Растительный белок в этом плане удобнее для пожилых", – объяснила диетолог.

Кроме того, в гречке содержится клетчатка. Она забирает на себя излишки сахара и холестерина, а также служит кормом для полезной микрофлоры кишечника. При этом употребление гречневой крупы в большинстве случаев не вызывает вздутия и дискомфорта. Однако, несмотря на все полезные свойства, специалист порекомендовала есть ее не чаще 4–5 раз в неделю.

"Если мы будем есть гречку каждый день, значит, станем недополучать какие-то полезные вещества, которые есть в других продуктах. Хотя она и полезная, нет ни одного продукта, который заменил бы все остальные", – заключила Соломатина.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль назвала манную кашу самой вредной для людей в возрасте. Этот продукт относится к простым углеводам, которые заметно повышают в крови уровень сахара. Кроме того, манка содержит в себе достаточно много калорий, поскольку, как правило, ее готовят на молоке и с добавлением масла, напомнила эксперт. Употребление такой еды способно привести к набору лишних килограммов.



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