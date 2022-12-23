Диетолог назвала самую вредную кашу для пожилых

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Самой вредной кашей для пожилых является манная, рассказала Москве 24 врач-диетолог Анжелика Дюваль.

По словам эксперта, в ней содержатся простые углеводы, которые существенно повышают уровень глюкозы. Поэтому для пожилых, страдающих сахарным диабетом, манка – не лучший продукт.





Анжелика Дюваль врач-диетолог Также она достаточно калорийна. Обычно манную кашу варят на молоке, добавляют сливочное масло. Все это может привести к набору веса.

"Плюс эта каша готовится из глютеносодержащей крупы, часто у пожилых есть непереносимость этого белка. Но многие могут не знать об этом, так как не занимаются обследованием организма по этой части", – заключила Дюваль.

Ранее нутрициолог Анастасия Дубицкая назвала зеленую гречку и киноа самыми полезными кашами для пожилых. По словам эксперта, такие крупы хорошо усваиваются организмом и содержат массу полезных веществ.

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