23 декабря, 18:47Общество
Диетолог назвала самую вредную кашу для пожилых
Фото: depositphotos/VitalikRadko
Самой вредной кашей для пожилых является манная, рассказала Москве 24 врач-диетолог Анжелика Дюваль.
По словам эксперта, в ней содержатся простые углеводы, которые существенно повышают уровень глюкозы. Поэтому для пожилых, страдающих сахарным диабетом, манка – не лучший продукт.
"Плюс эта каша готовится из глютеносодержащей крупы, часто у пожилых есть непереносимость этого белка. Но многие могут не знать об этом, так как не занимаются обследованием организма по этой части", – заключила Дюваль.
Ранее нутрициолог Анастасия Дубицкая назвала зеленую гречку и киноа самыми полезными кашами для пожилых. По словам эксперта, такие крупы хорошо усваиваются организмом и содержат массу полезных веществ.
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