Гастроэнтеролог рассказала, можно ли есть гречку каждый день

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Врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова в беседе с Москвой 24 отметила, что не рекомендует каждый день есть гречку.

"Это будет гречневая тоска, ограниченное пищевое поведение. Есть же столько много возможностей употреблять другие крупы, вообще гарниры в качестве сложных углеводов. Это и картофель, и киноа, и пшенка", – говорит эксперт.

По словам Диановой, питание человека должно быть разнообразным. Это поможет получить как можно больше полезных для здоровья организма питательных веществ. Поэтому достаточно есть гречку два раза в неделю, указала диетолог.





Нурия Дианова врач-гастроэнтеролог, диетолог При обострении заболеваний поджелудочной железы гречку не едят либо сильно разваривают, тогда она очень мягкая с минимальным напряжением для пищеварения. После операций на желудке, бариатрических операций пища вся жидкая используется, гречку сразу нельзя. У кого аллергия на гречку, тоже ее есть нельзя.

Вместе с тем у этого продукта есть и масса полезных свойств. По словам специалиста, такая крупа будет особенно актуальна при заболевании сахарным диабетом.

"У гречки гликемический индекс лучше, чем у той же манки или белого хлеба. Она медленнее повышает уровень глюкозы, соответственно, меньше идет колебание сахара. А для диабетиков важно не допускать резких подъемов сахара", – подчеркнула Дианова.

В гречке содержится масса питательных веществ, среди которых клетчатка, белок, марганец и витамины группы B, говорит врач. Крупа содержит и железо. Однако вылечить анемию с помощью гречки не получится, уточняет диетолог.

"Надо раз и навсегда понять, что это не мясо и железо в гречке трудноусваиваемое. Поэтому она просто один из источников этого вещества", – заключила эксперт.

Ранее американские диетологи заявили, что бороться с излишней тягой к сладкому помогает употребление на завтрак овсяной каши. По словам экспертов, имеющаяся в ней клетчатка способствует поддержанию в крови необходимого уровня глюкозы.

